В Ивановской области легковушка вылетела в кювет: пассажир погиб, водитель госпитализирован

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Сегодня около 7 часов утра в Пучежском районе произошла автоавария со смертельным исходом. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате ДТП пассажир легковушки погиб на месте происшествия, водитель с различными травмами доставлен в Пучежскую ЦРБ.

Фото: ГУ МЧС

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