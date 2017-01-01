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16 минут назад
В Ивановской области легковушка вылетела в кювет: пассажир погиб, водитель госпитализирован
ФОТО
Сегодня около 7 часов утра в Пучежском районе произошла автоавария со смертельным исходом. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате ДТП пассажир легковушки погиб на месте происшествия, водитель с различными травмами доставлен в Пучежскую ЦРБ.
Фото: ГУ МЧС
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