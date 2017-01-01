В Иванове во дворе дома иномарка сбила 9-летнего мальчика

Ребенок получил переломы костей голени





ДТП случилось 28 августа около 12.35 во дворе дома на улице Куконковых областного центра. 52-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 9-летнего мальчика. С открытым переломами обеих костей голени ребенка доставили в больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

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