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35 минут назад
В Иванове во дворе дома иномарка сбила 9-летнего мальчика
Ребенок получил переломы костей голени
ДТП случилось 28 августа около 12.35 во дворе дома на улице Куконковых областного центра. 52-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 9-летнего мальчика. С открытым переломами обеих костей голени ребенка доставили в больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
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Комментарии (2)
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- 1234512 минут назадНу что за уроды эти водители! Когда научатся не гнать во дворах?! Неужели трудно сбавить скорость и ехать максимально осторожно во дворах?
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- Alexander Umnikov1 минуту назадЕсли наехать на ногу даже толкая автомобиль - нога также сломается.