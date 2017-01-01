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Новости

35 минут назад

В Иванове во дворе дома иномарка сбила 9-летнего мальчика

Ребенок получил переломы костей голени


ДТП случилось 28 августа около 12.35 во дворе дома на улице Куконковых областного центра. 52-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 9-летнего мальчика. С открытым переломами обеих костей голени ребенка доставили в больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.



ключевые слова: ДТП ребенок наезд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 12 минут назад
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							Ну что за уроды эти водители! Когда научатся не гнать во дворах?! Неужели трудно сбавить скорость и ехать максимально осторожно во дворах? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 1 минуту назад
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							Если наехать на ногу даже толкая автомобиль - нога также сломается.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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