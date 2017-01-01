В ивановской ОДКБ из-за подозрительных лекарственных препаратов пострадали дети

Возбуждено уголовное дело





В Иванове возбуждено уголовное дело по статье «Производство, сбыт фальсифицированных или недоброкачественных лекарственных средств».

По версии следствия, в феврале 2017 года в областную детскую клиническую больницу поступил отечественный препарат «Натрия хлорид 0,9%» во флаконах, после использования которого у некоторых детей наблюдалось повышение температуры.

Установлено, что у двух несовершеннолетних пациентов после приёма препарата в июле 2017 года поднялась температура тела до 37,8 Со и до 40 Со.

«В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств приобретения и использования препарата, установление причинно-следственной связи между качеством препарата и ухудшением здоровья несовершеннолетних пациентов, установление иных обстоятельств, имеющих значение для предварительного следствия», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ивановской области.

Предварительное следствие продолжается.

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