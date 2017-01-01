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Назначен новый директор департамента здравоохранения Ивановской области
На заседании регионального правительства во вторник, 29 августа, губернатор Ивановской области Павел Коньков объявил о новом кадровом назначении. На должность директора регионального департамента здравоохранения назначен Артур Фокин. Ранее он руководил городской клинической больницей №7 города Иваново.
Артур Фокин родился 25 апреля 1985 года в Иванове. После окончания Ивановской государственной медицинской академии работал хирургом в Ивановской областной клинической больнице. С апреля 2011 года - главный врач Вичугской районной больницы. С мая 2012 года возглавляет Городскую клиническую больницу №7 города Иваново, продолжает работать хирургом в Ивановской областной клинической больнице. Работает над кандидатской диссертацией, автор ряда научных статей и публикаций.
С 2013 года - депутат Ивановской городской Думы по избирательному округу №1, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В 2015 году снова избран депутатом Ивановской городской думы.
За активную общественную деятельность награжден грамотами и благодарностями Ивановской областной Думы, главы города Иваново, регионального департамента здравоохранения, Русской православной церкви.
Женат, воспитывает дочь и сына.
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Комментарии (5)
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- макссс53 минуты назадмолодой и уже опытный???
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- cornholio37 минут назадпо крайней мере в его больнице порядок, хорошо, если за все остальные возьмется
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- ПростоЯ34 минуты назадКто же теперь вместо него в больнице будет? Только там все наладил. Раньше одна из худших в городе была, особенно много жалоб на поликлинику было. Теперь тут все развалят. Человек был на своем месте, зачем его куда-то переводить. Теперь и на старом месте бардак будет, и на новом может не справиться.
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- adimiv old30 минут назадПохоже Вы правы, ибо на сайте ЦЗН сегодня вывалили целый ворох вакансий с 7 горбольницы.
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- аппороол12 минут назадДа не он все наладил в 7 гб, а тот, кто его дальше продвигает. Кому то он нужен в Департаменте.