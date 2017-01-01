Назначен новый директор департамента здравоохранения Ивановской области





На заседании регионального правительства во вторник, 29 августа, губернатор Ивановской области Павел Коньков объявил о новом кадровом назначении. На должность директора регионального департамента здравоохранения назначен Артур Фокин. Ранее он руководил городской клинической больницей №7 города Иваново.

Артур Фокин родился 25 апреля 1985 года в Иванове. После окончания Ивановской государственной медицинской академии работал хирургом в Ивановской областной клинической больнице. С апреля 2011 года - главный врач Вичугской районной больницы. С мая 2012 года возглавляет Городскую клиническую больницу №7 города Иваново, продолжает работать хирургом в Ивановской областной клинической больнице. Работает над кандидатской диссертацией, автор ряда научных статей и публикаций.

С 2013 года - депутат Ивановской городской Думы по избирательному округу №1, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В 2015 году снова избран депутатом Ивановской городской думы.

За активную общественную деятельность награжден грамотами и благодарностями Ивановской областной Думы, главы города Иваново, регионального департамента здравоохранения, Русской православной церкви.

Женат, воспитывает дочь и сына.

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