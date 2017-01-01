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Новости

53 минуты назад

Назначен новый директор департамента здравоохранения Ивановской области


На заседании регионального правительства во вторник, 29 августа, губернатор Ивановской области Павел Коньков объявил о новом кадровом назначении. На должность директора регионального департамента здравоохранения назначен Артур Фокин. Ранее он руководил городской клинической больницей №7 города Иваново.

Артур Фокин родился 25 апреля 1985 года в Иванове. После окончания Ивановской государственной медицинской академии работал хирургом в Ивановской областной клинической больнице. С апреля 2011 года - главный врач Вичугской районной больницы. С мая 2012 года возглавляет Городскую клиническую больницу №7 города Иваново, продолжает работать хирургом в Ивановской областной клинической больнице. Работает над кандидатской диссертацией, автор ряда научных статей и публикаций.

С 2013 года - депутат Ивановской городской Думы по избирательному округу №1, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В 2015 году снова избран депутатом Ивановской городской думы.

За активную общественную деятельность награжден грамотами и благодарностями Ивановской областной Думы, главы города Иваново, регионального департамента здравоохранения, Русской православной церкви.

Женат, воспитывает дочь и сына.



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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									макссс								
							
    • 
							
  • 53 минуты назад
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    • 
										+1
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							молодой и уже опытный???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									cornholio								
							
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  • 37 минут назад
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										-1
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							по крайней мере в его больнице порядок, хорошо, если за все остальные возьмется								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПростоЯ								
							
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  • 34 минуты назад
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										-1
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							Кто же теперь вместо него в больнице будет? Только там все наладил. Раньше одна из худших в городе была, особенно много жалоб на поликлинику было.  Теперь тут все развалят. Человек был на своем месте, зачем его куда-то переводить. Теперь и на старом месте бардак будет, и на новом может не справиться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • 30 минут назад
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										+1
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							Похоже Вы правы, ибо на сайте ЦЗН сегодня вывалили целый ворох вакансий с 7 горбольницы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									аппороол								
							
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  • 12 минут назад
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										-1
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							Да не он все наладил в 7 гб, а тот, кто его дальше продвигает. Кому то он нужен в Департаменте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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