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08.07.2017 14:00Сайт IvanovoNews обновляется
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38 минут назад
Главный редактор "Барса" прокомментировал предложения посетителей ivanovonews
В начале июля редакция "БАРСа" обратилась с предложением к посетителям сайта ivanovonews.ru высказаться на тему обновления сайта: что убрать, добавить в содержании и дизайне сайта?
Сайт ждут изменения, и все Ваши предложения редакцией внимательно рассматриваются.
Главный редактор медиагруппы "БАРС" Сергей Кустов ответил более чем на 60 сообщений пользователей ЗДЕСЬ.
На указанной странице Вы можете высказать и свое мнение.
Сайт ждут изменения, и все Ваши предложения редакцией внимательно рассматриваются.
Главный редактор медиагруппы "БАРС" Сергей Кустов ответил более чем на 60 сообщений пользователей ЗДЕСЬ.
На указанной странице Вы можете высказать и свое мнение.
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