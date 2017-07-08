Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие новости

Новости

38 минут назад

Главный редактор "Барса" прокомментировал предложения посетителей ivanovonews

В начале июля редакция "БАРСа" обратилась с предложением к посетителям сайта ivanovonews.ru высказаться на тему обновления сайта: что убрать, добавить в содержании и дизайне сайта?
Сайт ждут изменения, и все Ваши предложения редакцией внимательно рассматриваются. 
Главный редактор медиагруппы "БАРС" Сергей Кустов ответил более чем на 60 сообщений пользователей ЗДЕСЬ.

На указанной странице Вы можете высказать и свое мнение. 



  • оцените новость:
  • (3)
  • 93
  • 0