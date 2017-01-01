В Иванове прошел необычный велоквест

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26 августа в ивановском парке им. В.Я. Степанова прошёл велоквест, организованный компанией «2ГИС» и мэрией.

На старт прибыли 6 команд - любителей активного отдыха. В составе каждой команды участвовало от двух до трёх человек. Возраст участников был не ограничен, и самой юной спортсменке едва исполнилось 5 лет.

Участникам необходимо было как можно быстрее проехать по заданному маршруту и выполнить при этом ряд заданий - разгадать ребусы, с зашифрованными пунктами маршрута, найти тот или иной объект, выполнить спортивные задачи от агентов «2ГИС».

В заданиях речь шла не только о городских достопримечательностях, но и о спортивных улицах города, например: ул. Спортивная, ул. Лыжная и других. В отгадывании ребусов велосипедистам помогли знания по истории города Иванова и, конечно, специально установленная программа «2 ГИС» для навигации по облцентру.

Стратегия у каждой команды была своя. Некоторые участники старались быстро преодолеть маршрут и по пути решали загадки. А кто-то сначала разгадал зашифрованные места, а потом уже отправлялся выполнять задания на чек-поинтах.

Победителей ждали дипломы и яркие подарки от партнеров мероприятия.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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