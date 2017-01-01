Подача горячей воды в дома жителей Приволжска возобновлена

Об этом сообщают областные власти







В Приволжске возобновлена подача горячего водоснабжения в дома жителей. Как доложил на оперативном совещании губернатору Ивановской области Павлу Конькову зампред облправительства Максим Громов, в течение этой недели горячая вода будет поступать по расширенному графику с 22.00 вечера до 10.00 утра, а с 1 сентября и эти ограничения будут сняты.

Напомним, 22 августа в Приволжске компанией «Газпром межрегионгаз Иваново» была ограничена поставка газа на объекты МУП «Приволжское ТЭП» ввиду задолженности за поставленный газ.

Решение о возобновлении горячего водоснабжения в Приволжске реализовано по итогам совещания на уровне главы региона Павла Конькова, на котором было дано поручение урегулировать ситуацию. Губернатор поручил заместителю председателя областного правительства Максиму Громову держать на жестком контроле ситуацию в Приволжске, а департаменту жилищно-коммунального хозяйства совместно с администрацией муниципалитета выработать и реализовать все необходимые решения для погашения задолженности за энергоресурсы. Как сообщил Максим Громов, в настоящее время стороны - «Газпром межрегионгаз Иваново» и администрация Приволжского района - при участии профильных департаментов вырабатывают график и схему погашения долга.

«Сейчас в регионе идет активная стадия подготовки к новому отопительному сезону. Перед главами муниципальных районов губернатором поставлена четкая задача - обеспечить погашение задолженности муниципальных предприятий перед поставщиками энергоресурсов. И эта задача на сегодняшний день является приоритетной», - подчеркнул Максим Громов.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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