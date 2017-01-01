На перекрестке Шереметевского проспекта и улицы 8 Марта временно отключат светофоры





29 августа на перекрестке Шереметевского проспекта и улицы 8 Марта в Иванове на 6 часов отключат светофоры. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Время отключения – с 08.00 до 14.00.

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