Новости
сегодня, 17:05
На перекрестке Шереметевского проспекта и улицы 8 Марта временно отключат светофоры
29 августа на перекрестке Шереметевского проспекта и улицы 8 Марта в Иванове на 6 часов отключат светофоры. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Время отключения – с 08.00 до 14.00.
ключевые слова: перекресток светофоры
- оцените новость:
-
(0)
- 178
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 12:35В Плесе мужчина пытался сжечь объект культурного наследия
Суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы
-
(1)
- 1248
сегодня, 12:11В Ивановской области прокуратура взялась за борщевик
-
(4)
- 4073
сегодня, 11:55Губернатору доложили, есть ли в регионе случаи заражения вирусом Коксаки
-
(3)
- 2526
сегодня, 09:50Количество пострадавших в жестком ДТП с маршруткой в ул. Лежневской выросло до девяти
ФОТО
-
(1)
- 3521