Житель Ивановской области пытался пропить икону Николая Чудотворца

Образ он украл у своей родной бабушки





86-летняя жительница села Писцово Комсомольского района пришла в полицию и заявила, что ее 30-летний внук открыто похитил у нее икону. Бабушка уточнила, что близкий родственник уже длительное время злоупотребляет алкоголем.

Оперативники установили, что образ Николая Чудотворца мужчина похитил, чтобы его продать, а на вырученные деньги приобрести очередную порцию спиртного. Фигурант был задержан «по горячим следам» в тот момент, когда пытался сбыть икону. Как оказалось, ранее он уже 4 раза привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и угрозу убийством.

В настоящее время по факту грабежа проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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