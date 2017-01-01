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Новости

10 минут назад

Житель Ивановской области пытался пропить икону Николая Чудотворца

Образ он украл у своей родной бабушки


86-летняя жительница села Писцово Комсомольского района пришла в полицию и заявила, что ее 30-летний внук открыто похитил у нее икону. Бабушка уточнила, что близкий родственник уже длительное время злоупотребляет алкоголем.

Оперативники установили, что образ Николая Чудотворца мужчина похитил, чтобы его продать, а на вырученные деньги приобрести очередную порцию спиртного. Фигурант был задержан «по горячим следам» в тот момент, когда пытался сбыть икону. Как оказалось, ранее он уже 4 раза привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и угрозу убийством.

В настоящее время по факту грабежа проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кража икона полиция
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