В Иванове обнаружен брошенный Volkswagen Vento CL без госномеров





В районе дома №14 на улице Тихой областного центра обнаружен брошенный автомобиль Volkswagen Vento CL без госномеров. В городском управлении благоустройства предупреждают, что, если правообладатель не объявится в течение трех дней и не уберет машину самостоятельно, она будет эвакуирована в принудительном порядке. Чтобы вернуть авто, владельцу придется оплатить все затраты на эвакуацию и хранение транспортного средства.

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