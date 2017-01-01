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Новости

31 минуту назад

В Иванове обнаружен брошенный Volkswagen Vento CL без госномеров


В районе дома №14 на улице Тихой областного центра обнаружен брошенный автомобиль Volkswagen Vento CL без госномеров. В городском управлении благоустройства предупреждают, что, если правообладатель не объявится в течение трех дней и не уберет машину самостоятельно, она будет эвакуирована в принудительном порядке. Чтобы вернуть авто, владельцу придется оплатить все затраты на эвакуацию и хранение транспортного средства.



ключевые слова: автомобиль эвакуация
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 14 минут назад
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							На ул. Стефенсона, 71 стоит "Волга-24" уже лет 5, никому не мешает, вросла.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Tomon								
							
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  • 7 минут назад
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							 Куда обратиться ??? во дворе стоит брошенный автомобиль, хозяина нет, номера  еще старые советские, всем мешает. но утащить на утиль никто не решается								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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