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31 минуту назад
В Иванове обнаружен брошенный Volkswagen Vento CL без госномеров
В районе дома №14 на улице Тихой областного центра обнаружен брошенный автомобиль Volkswagen Vento CL без госномеров. В городском управлении благоустройства предупреждают, что, если правообладатель не объявится в течение трех дней и не уберет машину самостоятельно, она будет эвакуирована в принудительном порядке. Чтобы вернуть авто, владельцу придется оплатить все затраты на эвакуацию и хранение транспортного средства.
ключевые слова: автомобиль эвакуация
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Комментарии (2)
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- Медведь14 минут назадНа ул. Стефенсона, 71 стоит "Волга-24" уже лет 5, никому не мешает, вросла.
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- Tomon7 минут назадКуда обратиться ??? во дворе стоит брошенный автомобиль, хозяина нет, номера еще старые советские, всем мешает. но утащить на утиль никто не решается
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