Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

47 минут назад

В ивановском Арт-сквере завершился рок-сезон

ФОТО


В минувшую субботу в Арт-сквере областного центра состоялся заключительный концерт летнего сезона открытой рок-площадки «Россия – это мы!», приуроченный к празднованию Дня Флага России. Он открылся ярким флэш-мобом барабанщиков, которые синхронно исполняли известные композиции отечественных и зарубежных рок-исполнителей.

В мероприятии приняли участие рок-группы «Пульсары», «Капитал», «Рок-Бэнд», а также воспитанники музыкального центра «Пульс». За барабанами наряду с взрослыми сидели и самые младшие участники коллектива, некоторые только еще пошли во второй класс. Уже не в первый раз в Иваново приехали выступить гости из соседнего Владимира - группа «Free Fire» и полюбившаяся всем группа «Devil Crash».

Как напомнили в мэрии, площадка «Россия – это мы!» проходит при поддержке городского комитета молодежной политики, физической культуры и спорта второй летний сезон подряд. Здесь играют и поют победители и лауреаты городских и областных музыкальных фестивалей и конкурсов - молодежные рок-группы, сольные исполнители, в репертуаре которых наряду с авторскими присутствуют и популярные рок-композиции. Они представляют различные направления рок-музыки: от акустики до металла.



ключевые слова: рок концерт сезон
  • оцените новость:
  • (0)
  • 217
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня