В ивановском Арт-сквере завершился рок-сезон

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В минувшую субботу в Арт-сквере областного центра состоялся заключительный концерт летнего сезона открытой рок-площадки «Россия – это мы!», приуроченный к празднованию Дня Флага России. Он открылся ярким флэш-мобом барабанщиков, которые синхронно исполняли известные композиции отечественных и зарубежных рок-исполнителей.

В мероприятии приняли участие рок-группы «Пульсары», «Капитал», «Рок-Бэнд», а также воспитанники музыкального центра «Пульс». За барабанами наряду с взрослыми сидели и самые младшие участники коллектива, некоторые только еще пошли во второй класс. Уже не в первый раз в Иваново приехали выступить гости из соседнего Владимира - группа «Free Fire» и полюбившаяся всем группа «Devil Crash».

Как напомнили в мэрии, площадка «Россия – это мы!» проходит при поддержке городского комитета молодежной политики, физической культуры и спорта второй летний сезон подряд. Здесь играют и поют победители и лауреаты городских и областных музыкальных фестивалей и конкурсов - молодежные рок-группы, сольные исполнители, в репертуаре которых наряду с авторскими присутствуют и популярные рок-композиции. Они представляют различные направления рок-музыки: от акустики до металла.

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