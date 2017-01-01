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59 минут назад
В Кинешме ночью сгорел автомобиль
Никто не пострадал
Сегодня около 3 часов ночи произошло возгорание автомобиля. Припаркованного у дома №64 на улице Щорса в Кинешме. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
ключевые слова: автомобиль пожар
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