В Кинешме ночью сгорел автомобиль

Никто не пострадал





Сегодня около 3 часов ночи произошло возгорание автомобиля. Припаркованного у дома №64 на улице Щорса в Кинешме. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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