Суд подтвердил законность предупреждения ФАС России в отношении Правительства Ивановской области





24 августа 2017 года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы подтвердил законность предупреждения, выданного ФАС России Правительству Ивановской области.

Как говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы, в июне 2016 года Правительство Ивановской области приняло поправки к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

Согласно поправкам, годовой объем субсидий, выделенных по этому направлению поддержки, как из федерального, так и из регионального бюджетов, в полном объеме предоставляется сельхозтоваропроизводителям в первом квартале текущего года. Ранее субсидии предоставлялись сельхозтоваропроизводителям ежеквартально в течение года.

Такое нововведение, по мнению антимонопольщиков, могло привести к дискриминации производителей сырого молока, чья территория в первом квартале текущего года была признана неблагополучной по лейкозу крупного рогатого скота, однако в дальнейшем в течение того же года эти сельхозтоваропроизводители в полном объеме смогли выполнить требования, установленные Порядком предоставления субсидий.

ФАС России вынесла Правительству Ивановской области предупреждение о необходимости прекращения указанных действий путем внесения в действующий Порядок предоставления субсидий соответствующих изменений.

Несмотря на то, что постановление, которым был утвержден указанный Порядок, утратило силу, региональные власти обжаловали предупреждение ФАС России. Суд первой и второй инстанции подтвердил законность выданного предупреждения.

«Данное предупреждение было направлено на обеспечение недискриминационного доступа к субсидиям, предоставляемым производителям сырого молока в Ивановской области», - отметил заместитель начальника Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС Андрей Ерин.

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