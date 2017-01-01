В Ивановской области семейная пара совершала кражи в магазине, пряча похищенное в коляске с ребенком

Наживой для злоумышленников стали алкоголь, шоколад, колбасные изделия, семечки, памперсы и т.д.





В Вичуге расследуются несколько уголовных дел по фактам краж из продуктового магазина. Было установлено, что неизвестные несколько раз заходили в один и тот же магазин самообслуживания, прятали похищенное в детскую коляску с грудным ребенком и провозили продукты мимо кассы, не оплачивая их. Наживой для злоумышленников стали алкоголь, шоколад, колбасные изделия, фарш, семечки, гель для душа, салфетки, дезодорант и памперсы.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, это оказалась семейная пара из Московской области 28 и 30 и лет.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов криминальной деятельности супругов.

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