В Иванове пьяный водитель пытался оказать сопротивление бойцам ОМОН

Решается вопрос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности





Поздним вечером сотрудники ОМОН выполняли служебное задание на проспекте Текстильщиков областного центра. Внимание бойцов Росгвардии привлек прохожий, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вместе со своей спутницей сел в автомобиль «Фольксваген Пассат» и начал движение в сторону улицы Шубиных.

ОМОНовцы, сообщив о происшествии в дежурную часть УГИБДД, начали преследовать нарушителя. И вскоре вместе с дорожными полицейскими сотрудники Росгвардии сумели остановить «Фольксваген». Пьяный водитель попытался оказать сопротивление, однако его действия были пресечены бойцами ОМОН.

Выяснилось, что 33-летний мужчина уже лишен права управления транспортным средством за нетрезвое вождение.

«В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к уголовной ответственности за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении пресс-службы Управления Росгвардии по Ивановской области.

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