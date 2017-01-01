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Новости

26 минут назад

На реке в Ивановской области перевернулось маломерное судно

Один из находившихся на борту мужчин пропал без вести - ФОТО


Все произошло днем 27 августа в акватории реки Мерешка Заволжского района: перевернулась лодка «Казанка-М». На борту маломерного судна находились трое мужчин. Двоим из них удалось самостоятельно выбраться на берег, третий - мужчина 1969 года рождения - пропал.

На поиск пропавшего и ликвидацию последствии происшествия привлекаются 13 человек и 5 единиц техники.

27 августа было проверено 12,5 кв. км. Акватории, однако поиски результатов не принесли. Также проверялась береговая линия в районе происшествия - порядка 2 км.

«Сегодня с 8 утра организованы и проводятся мероприятия по проверке акватории на площади 12 кв. км и обследование береговой линии», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.

Фото: региональное ГУ МЧС



ключевые слова: река лодка ЧП поиск МЧС
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