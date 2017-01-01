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45 минут назад
В Иванове около ОКБ легковушка влетела в дорожное ограждение
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Автоавария произошла сегодня утром у поворота с улицы Куконковых на областную клиническую больницу. Автомобиль «Лада Калина» врезалась в дорожное ограждение. Как случилось ДТП и есть пострадавшие, пока неизвестно. Информация уточняется.
ключевые слова: ДТП
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