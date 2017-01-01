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сегодня, 12:50
В Лухском районе обнаружен бесхозный скотомогильник
Районному главе прокуратурой внесено представление
После ликвидации совхоза «Лухский» в районе деревни Мясниково остался скотомогильник, который сейчас находится в неудовлетворительном состоянии: деревянный забор упал по большей части периметра, въездные ворота и предупреждающий аншлаг отсутствуют. Данный факт был установлен в ходе прокурорской проверки
Сам объект в настоящее время на чьем-либо балансе не состоит и фактически бесхозен.
В настоящее время прокуратурой в адрес главы Лухского района внесено представление об устранении выявленных нарушений.
ключевые слова: скотомогильник прокуратура
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Комментарии (1)
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- 208245432 минуты назадА КУДА СМОТРИТ ГЛАВА РАЙОНА СМУРОВ Н.И ... ОН ВООБЩЕ ВИДИТ ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЕГО РАЙОНЕ...
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