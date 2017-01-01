В Лухском районе обнаружен бесхозный скотомогильник

Районному главе прокуратурой внесено представление





После ликвидации совхоза «Лухский» в районе деревни Мясниково остался скотомогильник, который сейчас находится в неудовлетворительном состоянии: деревянный забор упал по большей части периметра, въездные ворота и предупреждающий аншлаг отсутствуют. Данный факт был установлен в ходе прокурорской проверки

Сам объект в настоящее время на чьем-либо балансе не состоит и фактически бесхозен.

В настоящее время прокуратурой в адрес главы Лухского района внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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