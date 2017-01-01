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В Плесе мужчина пытался сжечь объект культурного наследия
Суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы
В Плесе вынесен приговор в отношении ранее неоднократно судимого гражданина, который пытался сжечь дом 1917 года постройки, расположенный на улице Карла Маркса.
Дом был расселен, и мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своими собутыльниками забрался внутрь. Там он поджег коробки, мусор, сухую траву, после чего упал в одной из комнат, так как был сильно пьян, уронив зажженную сигарету на старый матрац на полу. Матрас начал тлеть.
Компания продолжила распивать спиртное в другой комнате, а когда помещения стало заволакивать дымом и гарью, друзья злоумышленника стали тушить тлеющий матрац, вытащив его на улицу, а заодно и самого поджигателя.
Пожарные успели потушить дом.
"В судебном заседании выяснилось, что данный дом 1917 года постройки, в настоящий момент имеет статус выявленного объекта культурного наследия и решается вопрос о его включении в реестр ОКН", - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
В Итоге суд приговорил поджигателя к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима.
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Комментарии (1)
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- историк37сегодня, 12:54В прошлом году уникальную деревянную церковь спалили дотла, сколько уникальных икон и книг сгорело. Ущерб колоссальный! Кто ответит за это? До сих пор виновный не установлен.
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