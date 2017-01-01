В Плесе мужчина пытался сжечь объект культурного наследия

Суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы





В Плесе вынесен приговор в отношении ранее неоднократно судимого гражданина, который пытался сжечь дом 1917 года постройки, расположенный на улице Карла Маркса.

Дом был расселен, и мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своими собутыльниками забрался внутрь. Там он поджег коробки, мусор, сухую траву, после чего упал в одной из комнат, так как был сильно пьян, уронив зажженную сигарету на старый матрац на полу. Матрас начал тлеть.

Компания продолжила распивать спиртное в другой комнате, а когда помещения стало заволакивать дымом и гарью, друзья злоумышленника стали тушить тлеющий матрац, вытащив его на улицу, а заодно и самого поджигателя.

Пожарные успели потушить дом.

"В судебном заседании выяснилось, что данный дом 1917 года постройки, в настоящий момент имеет статус выявленного объекта культурного наследия и решается вопрос о его включении в реестр ОКН", - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

В Итоге суд приговорил поджигателя к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима.

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