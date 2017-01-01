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В Ивановской области прокуратура взялась за борщевик
В Ильинском районе по обращению местного жителя прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Обратившийся пожаловался на массовое произрастание на территории района растения «Борщевик Сосновского».
Было установлено, что опасный борщевик буквально заполонил территорию Ивашевского, Аньковского и Исаевского сельских поселений.
Напомним, борщевик способен вызвать сильные ожоги у человека, произрастает в непосредственной близости от жилых домов и общественных мест. Между тем администрации указанных поселений мер к ликвидации борщевика не предпринимались. Агротехнические и профилактические мероприятия не проводились.
«По результатам проведенной проверки прокуратурой района в адрес глав Ивашевского, Аньковского и Исаевского сельских поселений внесено 3 представления с требованием об устранении указанных выше нарушений закона», - говорится в сообщении областной прокуратуры.
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