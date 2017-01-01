Губернатору доложили, есть ли в регионе случаи заражения вирусом Коксаки





В регионе планируется привить от гриппа 40% населения. Об этом доложил губернатору Павлу Конькову на оперативном совещании и.о. директора департамента здравоохранения Ивановской области Сергей Аминодов.

По словам руководителя облздрава, вакцина от гриппа поступит в регион до 31 августа. Все поликлинические учреждения Ивановской области готовы начать вакцинацию с 1 сентября. В первую очередь будут прививаться дети и пациенты из группы риска. Всего в регионе планируется охватить вакцинацией 40% населения всех возрастных категорий.

Глава региона также поинтересовался у руководителя ведомства, как система здравоохранения Ивановской области работает над предотвращением распространения вируса Коксаки.

«Регион готов к возможному возникновению эпидситуаций, связанных с вирусом Коксаки, поскольку сейчас значительное число жителей региона отдыхает за границей, где он распространен. Из федеральных ведомств мы регулярно получаем информацию о симптоматике заболевания и особенностях его диагностики. Все врачи лечебных учреждений области проинформированы о первичных признаках заболевания и методах лечения. На сегодняшний день случаев заболевания в регионе не зафиксировано», - сообщил Сергей Аминодов.

Глава региона Павел Коньков дал поручение заместителю председателя правительства Ивановской области Ирине Эрмиш в преддверии начала нового учебного года провести информационно-разъяснительную работу с врачами образовательных учреждений о симптомах вируса для предотвращения возможного распространения заболевания, необходимости проведения профилактических осмотров детей, выезжавших в летние каникулы за границу.

По материалам пресс-службы регионального правительства

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