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Новости

38 минут назад

В Иванове произошло ДТП с участием трех иномарок

ВИДЕО


Автоавария произошла 25 августа около 14.00 на улице Богдана Хмельницкого в областном центре. 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь на красный сигнал светофора, столкнулась с двигавшимся двигавшейся справа на зеленый «Шкодой Октавия». После этого немецкая иномарка врезалась в стоящий во встречном направлении на красный сигнал светофора «Лексус RX350».

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители «Шкоды» и «лексуса» были трезвы. Водитель «Фольксвагена» без признаков алкогольного опьянения с травмами головы, ушибом грудной клетки был госпитализирована в 7-ю горбольницу. На него составлено определение по ст. 12.12ч.1 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Makar37								
							
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  • 35 минут назад
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										-1
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							курица на Фольксвагене подумала,что она "самая умная".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									cornholio								
							
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  • 17 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							видать ориентировалась по пешеходному светофору, а он гаснет немного раньше, чем основной								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 8 минут назад
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										0
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							видать значит права купила,если ориентируется по пешеходному светофору.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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