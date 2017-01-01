Новости
38 минут назад
В Иванове произошло ДТП с участием трех иномарок
ВИДЕО
Автоавария произошла 25 августа около 14.00 на улице Богдана Хмельницкого в областном центре. 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь на красный сигнал светофора, столкнулась с двигавшимся двигавшейся справа на зеленый «Шкодой Октавия». После этого немецкая иномарка врезалась в стоящий во встречном направлении на красный сигнал светофора «Лексус RX350».
По данным УГИБДД по Ивановской области, водители «Шкоды» и «лексуса» были трезвы. Водитель «Фольксвагена» без признаков алкогольного опьянения с травмами головы, ушибом грудной клетки был госпитализирована в 7-ю горбольницу. На него составлено определение по ст. 12.12ч.1 КоАП РФ.
Видео: пресс-служба регионального УГИБДД
ключевые слова: ДТП
- оцените новость:
-
(0)
- 657
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Makar3735 минут назадкурица на Фольксвагене подумала,что она "самая умная".
-
- cornholio17 минут назадвидать ориентировалась по пешеходному светофору, а он гаснет немного раньше, чем основной
-
- Makar378 минут назадвидать значит права купила,если ориентируется по пешеходному светофору.