В Иванове произошло ДТП с участием трех иномарок

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Автоавария произошла 25 августа около 14.00 на улице Богдана Хмельницкого в областном центре. 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь на красный сигнал светофора, столкнулась с двигавшимся двигавшейся справа на зеленый «Шкодой Октавия». После этого немецкая иномарка врезалась в стоящий во встречном направлении на красный сигнал светофора «Лексус RX350».

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители «Шкоды» и «лексуса» были трезвы. Водитель «Фольксвагена» без признаков алкогольного опьянения с травмами головы, ушибом грудной клетки был госпитализирована в 7-ю горбольницу. На него составлено определение по ст. 12.12ч.1 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба регионального УГИБДД

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