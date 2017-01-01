Ивановские баскетболистки завоевали золото на Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России

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С 25 по 27 августа в городе Котлас Архангельской области проходила XVI летняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России. В различных соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 15 городов России.

Сборную города Иваново представляли команды спортсменов по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, пулевой стрельбе и пауэрлифтингу.

Ивановские спортсмены неоднократно поднимались на пьедестал почета: женская команда по баскетболу заняла 1 место, женская команда по волейболу стала бронзовым призером соревнований, третьими в командном зачете стали легкоатлеты, серебро завоевали пауэрлифтеры.

Победителями в женском баскетболе стала команда ИГХТУ. Мастер спорта по легкой атлетике Михаил Веревкин стал победителем в прыжках в высоту, установив рекорд стадиона (2.20 м). Победителями в своих весовых категориях стали мастера спорта по пауэрлифтингу Зоя Сафарова, Игорь Щурилов, Денис Шипулин, кандидат в мастера спорта Дмитрий Рожнов.

В этом году в общекомандном зачете ивановская команда попала в шестерку лучших результатов, заняв по количеству набранных очков 4 место.

Для справки:

Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России проходит ежегодно в разных городах. Первая Спартакиада прошла в Великом Новгороде в 2000 году. В 2016 году спортсменов принимала Вологда. Впервые команда города Иванова участвовала в спартакиаде в 2007 году и заняла шестое общекомандное место из четырнадцати, а в 2009 году ивановские спортсмены добились более значительного командного результата, завоевав второе место. В 2014 году в общекомандном зачете ивановцы попали в шестерку лучших результатов, заняв по количеству набранных очков 5 место.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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