Новости
17 минут назад
В Иванове снесли очередную незаконную рекламную конструкцию
ФОТО
В областном центре демонтировали очередную незаконно стоящую рекламную конструкцию. Она находилась на пересечении улиц 10 Августа и Марии Рябининой. Как сообщает городское управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города, демонтаж конструкции произведен силами собственника без привлечения бюджетных средств.
Напомним, ранее были демонтированы рекламные конструкции, расположенные на площади Пушкина, улице Громобоя у дома 29а, на улице Павла Большевикова у домов 141 и 145, на улице Куконковых у дома 130.Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
ключевые слова: рекламная конструкция снос демонтаж
- оцените новость:
-
(0)
- 176
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации