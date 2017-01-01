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Новости

17 минут назад

В Иванове снесли очередную незаконную рекламную конструкцию

ФОТО


В областном центре демонтировали очередную незаконно стоящую рекламную конструкцию. Она находилась на пересечении улиц 10 Августа и Марии Рябининой. Как сообщает городское управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города, демонтаж конструкции произведен силами собственника без привлечения бюджетных средств.

Напомним, ранее были демонтированы рекламные конструкции, расположенные на площади Пушкина, улице Громобоя у дома 29а, на улице Павла Большевикова у домов 141 и 145, на улице Куконковых у дома 130.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: рекламная конструкция снос демонтаж
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