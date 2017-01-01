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Новости

41 минуту назад

В вичугском баре обокрали 18-летнего москвича

Подозреваемые в краже задержаны


В Вичуге в полицию обратился 18-летний житель столицы. Молодой человек сообщил, что в одном из баров на улице Ленинской при неизвестных обстоятельствах у него пропал сотовый телефон.

Вскоре оперативники установили, что оставленный без присмотра на столе телефон похитил один из посетителей бара. Молодой человек незаметно положил чужой мобильный в карман и покинул заведение. Позже фигурант передал похищенное приятелю, который спрятал мобильник в траве возле одного из домов.

В настоящее время похищенный мобильный изъят и будет возвращен законному владельцу. Подозреваемые - двое жителей Вичуги 20 и 22 лет - полицейскими установлены, в содеянном они признались и написали явки с повинной. Оба фигуранта ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера. Им грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кража полиция
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