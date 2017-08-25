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Новости

сегодня, 09:50

Количество пострадавших в жестком ДТП с маршруткой в ул. Лежневской выросло до девяти

ФОТО


Как мы сообщали ранее, 25 августа в областном центре произошло жесткое ДТП с участием маршрутного транспорта. 38-летний водитель микроавтобуса «Соллерс B-BF» наехал на лежащий у правого края проезжей части кирпич, после чего врезался в опору контактной сети и дерево. Ранее сообщалось о 5 пострадавших. Сегодня в УГИБДД по Ивановской области данные уточнили. Оказалось, что пострадавших – 9 человек. Среди них:

1. Мужчина 1981 г.р. с ушибом голени доставлен во 2 травмпункт, отпущен домой;

2. Мужчина 1962 г.р. с ушибом поясничного отдела позвоночника, ушибленной раной головы доставлен в 7 городскую больницу, отпущен домой;

3. Женщина 1974 г.р. с травмами головы, ушибом затылка доставлена в 7 городскую больницу, отпущена домой;

4. Женщина 1964 г.р. с ушибом грудной клетки, голени доставлена в 1 травмпункт, отпущена домой;

5. Женщина 1971 г.р. с переломом поясничного отдела позвоночника, тр. шок 1 ст. доставлена в ОКБ;

6. Мужчина 1958 г.р. с ушибами и ссадинами голени оставлен на месте ДТП;

7. Женщина 1968 г.р. с ушибом грудной клетки доставлен во 2 травмпункт, отпущена домой;

8. Молодой человек 1994 г.р. с ушибом грудной клетки доставлена в 1 травмпункт, отпущен домой;

9. Мужчина 1986 г.р. с переломом пятой пястной кости кисти в 20.45 обратился во 2 травмпункт, отпущен домой.

Водитель маршрутки был трезв.



ключевые слова: ДТП маршрутка пассажиры пострадавшие
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 36 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Может быть всё-таки на ул. Лежневской, а не "в ул. Лежневской"?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Manuel De La Mare								
							
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  • 21 минуту назад
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										0
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							Я твая не понимать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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