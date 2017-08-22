Форсайт-кэмп в Плёсе завершился презентацией 25 проектов

Похожие новости
-
22.08.2017 17:52В Плесе заработал "Форсайт кэмп"
-
(0)
- 1894
- 8
-
-
25.08.2017 11:15В Плесе обсуждают идею создания виртуальной примерочной с искусственным интеллектом
-
(0)
- 1186
- 10
-
Похожие репортажи
-
22.08.2017 19:00ОТКРЫТИЕ "ФОРСАЙТ-КЭМПА" В ПЛЕСЕ
- (0)
- 426
- 0
-
-
29.05.2017 15:44ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
- (1)
- 964
- 0
-
Новости
сегодня, 13:38
Форсайт-кэмп в Плёсе завершился презентацией 25 проектовФорсайт-кэмп в Плесе завершился презентацией 25 проектов от участников, часть из которых до завершения кэмпа уже заявлены к поддержке инвесторами, представителями государственных органов и проектного офиса НТИ.
В течение кэмпа обсуждены и представлены также крупные проекты РГУ имени Косыгина, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Ивановского государственного политехнического университета, групп компаний Faberlic и "Русские инвестиции".
Организаторы обешают опубликовать Манифест Форсайт-кэмпа в течение 24 часов, а в течение 48 часов - перечень проектов.
На форуме "Золотое кольцо" будут представлены первые результаты сборки.
"Полную сборку" намерены завершить в октябре.
- оцените новость:
-
(0)
- 164
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- dimakurilov@rambler.ru59 минут назадФорсайт-кэмп - что это? если это слово переводится кака "пьянка"-тогда все становится понятно.