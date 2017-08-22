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сегодня, 13:38

Форсайт-кэмп в Плёсе завершился презентацией 25 проектов

Форсайт-кэмп в Плесе завершился презентацией 25 проектов от участников, часть из которых до завершения кэмпа уже заявлены к поддержке инвесторами, представителями государственных органов и проектного офиса НТИ.

В течение кэмпа обсуждены и представлены также крупные проекты РГУ имени Косыгина, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Ивановского государственного политехнического университета, групп компаний Faberlic и "Русские инвестиции".

Организаторы обешают опубликовать Манифест Форсайт-кэмпа в течение 24 часов, а  в течение 48 часов - перечень проектов.
На форуме "Золотое кольцо" будут представлены первые результаты сборки.
"Полную сборку" намерены завершить в октябре.

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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • 59 минут назад
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							Форсайт-кэмп - что это? если это слово переводится кака "пьянка"-тогда все становится понятно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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