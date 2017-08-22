Форсайт-кэмп в Плёсе завершился презентацией 25 проектов

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Форсайт-кэмп в Плесе завершился презентацией 25 проектов от участников, часть из которых до завершения кэмпа уже заявлены к поддержке инвесторами, представителями государственных органов и проектного офиса НТИ.В течение кэмпа обсуждены и представлены также крупные проекты РГУ имени Косыгина, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Ивановского государственного политехнического университета, групп компаний Faberlic и "Русские инвестиции".Организаторы обешают опубликовать Манифест Форсайт-кэмпа в течение 24 часов, а в течение 48 часов - перечень проектов.На форуме "Золотое кольцо" будут представлены первые результаты сборки."Полную сборку" намерены завершить в октябре.