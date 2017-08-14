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Новости

6 минут назад

В Иванове на митинг "против мусорного сбора" пришло около 20 человек

ВИДЕО

В Иванове прошел митинг "...за отмену новой системы вывоза мусора и введённого грабительского тарифа на данную услугу". 
В нем приняли участие около 20 человек. 

В резолюции митинга указано, что "сбор, вывоз и утилизация мусора происходят по прежней технологии и теми же силами.., а размер платы за вывоз мусора – 88 рублей 72 копейки с человека завышен и экономически не обоснован. Большие суммы денег идут в карман сомнительным посредникам неизвестно на какие цели".
Отмечено также, что система крайне неудобна для жителей частного сектора, а норматив намного превышает фактическое его накопление в частных домовладениях.
И, наконец, новая система сбора мусора ставит на грань банкротства и закрытия предприятия, которые долгие годы занимались уборкой мусора в области, вводя монополизм и убивая конкуренцию.

Требования митинга - отмена введенной системы, отставка министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня​, губернатора Ивановской области Павла Конькова. Недоверие выражено также руководству города Иванова и депутатам горДумы. 

Митинги за отмену мусорного сбора были заявлены кроме Иванова также в Вичуге, Тейкове, Кинешме, Шуе. 
В Шуе митинг собрал около 300 человек. 

Все митинги были согласованы властями и только вокруг митинга в Иванове произошел скандал: власти отказались согласовывать его проведение на площадях в центре города, отсылая инициаторов на Красную Талку. Митинг провели около памятника Фрунзе в сквере у цирка - в специально отведенном месте для публичных мероприятий, где согласование с администрацией города не требуется.

Видео - Владимир Раскатов.



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