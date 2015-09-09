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сегодня, 10:29
Автор хита "Лук-лучок" подарил луковицу губернатору и снялся в рекламе "Единой России"
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В Лухе в 11-ый раз состоялся областной фестиваль «Лук-лучок».
Более 600 лет в Лухском районе хранят и приумножают лучшие приемы агротехники выращивания лука, развивают кулинарные традиции, передают опыт из поколения в поколение.
На всю страну фестиваль стал знаменит после "острого репортажа" в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале, после которого звезды эстрады записали хит "Лук-лучок".
И в этот раз гости праздника могли пройти луковый квест, посетить гастрономические мастер-классы; поучаствовать в съемкх фильма «Лук-лучок».
«Луковые ряды» осмотрел и губернатор Павел Коньков: «С большим удовольствием посещаю этот фестиваль второй год подряд. Для меня самое ценное в этом празднике то, что он родился в народе, силами и стараниями луховчан фестиваль снискал себе славу одного из самых интересных и ярких событий лета не только в Ивановской области, но и среди наших соседей».
Павел Коньков признался, что из лухского лука-сеянца также получил в этом году отменный урожай.
Звезда праздника - автор хита "Лук-лучок" Олег Опарин - вручил губернатору луковицу и снялся в твиттер-рекламе для "Единой России".
Более 600 лет в Лухском районе хранят и приумножают лучшие приемы агротехники выращивания лука, развивают кулинарные традиции, передают опыт из поколения в поколение.
На всю страну фестиваль стал знаменит после "острого репортажа" в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале, после которого звезды эстрады записали хит "Лук-лучок".
И в этот раз гости праздника могли пройти луковый квест, посетить гастрономические мастер-классы; поучаствовать в съемкх фильма «Лук-лучок».
«Луковые ряды» осмотрел и губернатор Павел Коньков: «С большим удовольствием посещаю этот фестиваль второй год подряд. Для меня самое ценное в этом празднике то, что он родился в народе, силами и стараниями луховчан фестиваль снискал себе славу одного из самых интересных и ярких событий лета не только в Ивановской области, но и среди наших соседей».
Павел Коньков признался, что из лухского лука-сеянца также получил в этом году отменный урожай.
Звезда праздника - автор хита "Лук-лучок" Олег Опарин - вручил губернатору луковицу и снялся в твиттер-рекламе для "Единой России".
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