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16 минут назад
Среди застрявших в Турции туристов есть ивановцы
Их выселили из отеля, а потом сняли с самолета - ФОТОВечером в четверг туроператор Ted Travel заявил о приостановке деятельности. В Турции застряли около 800 туристов, среди которых трое ивановцев.
Елена Махмуди на своей странице В Контакте пишет:"Должны были вылететь вчера в 10.50, в итоге рейс в течение суток постоянно переносили. 30 человек с нашего рейса сняли. Сказали, что в самолёте нет больше мест. Так же поступили с людьми со следующего рейса (88 человек). Нас выкинули в отеле, нам не дают звонить, отрубили вай-фай. Гид должен был прийти в 9, но так никто и не появился. Мне завтра на работу! Мы не знаем абсолютно ничего. SOS!"
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