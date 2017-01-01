Среди застрявших в Турции туристов есть ивановцы

Их выселили из отеля, а потом сняли с самолета - ФОТО

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Вечером в четверг туроператор Ted Travel заявил о приостановке деятельности. В Турции застряли около 800 туристов, среди которых трое ивановцев.Елена Махмуди на своей странице В Контакте пишет: