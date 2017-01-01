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Новости

16 минут назад

Среди застрявших в Турции туристов есть ивановцы

Их выселили из отеля, а потом сняли с самолета - ФОТО
Вечером в четверг туроператор Ted Travel заявил о приостановке деятельности. В Турции застряли около 800 туристов, среди которых трое ивановцев.

Елена Махмуди на своей странице В Контакте пишет:"Должны были вылететь вчера в 10.50, в итоге рейс в течение суток постоянно переносили. 30 человек с нашего рейса сняли. Сказали, что в самолёте нет больше мест. Так же поступили с людьми со следующего рейса (88 человек). Нас выкинули в отеле, нам не дают звонить, отрубили вай-фай. Гид должен был прийти в 9, но так никто и не появился. Мне завтра на работу! Мы не знаем абсолютно ничего. SOS!"

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сегодня, 15:39

				

				В Ивановской области 11-летнего мальчика собака закусала до смерти 
								

					Животное принадлежало родителям скончавшегося ребенка				

				

	    			
    
	    				
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	       		 Подробности спасения заблудившегося ветерана, которому 91 год
				
сегодня, 10:44

				

				 Подробности спасения заблудившегося ветерана, которому 91 год 
									
								

					И чем один из добровольцев «заплатил» за очередную спасенную жизнь - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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