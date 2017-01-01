Конечную остановку маршрута 30Б могут снова перенести

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Неделю назад перенесли остановку маршрута "30Б". Наиболее остро задело это событие дачников и жителей деревни Бухарово. До нового места остановки пешком им приходится идти целый километр. А причина в том, что администрация города решила выполнить требования ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров": маршрут "30Б" по сути городской, а ездит до д. Бухарово - это уже Ивановский район. Правда, сейчас чиновники признают, что придется в ситуации разбираться детально. Постараются вернуть маршрут на прежнее место. Но для этого необходимо передать его в ведение области, то есть департамент дорожного хозяйства.Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".