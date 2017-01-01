В выходные в Иванове пройдут велоквест и концерт под открытым небом

Новости
36 минут назад
В выходные в Иванове пройдут велоквест и концерт под открытым небомАфиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные:
Суббота, 26 августа
Велоквест 2ГИС по городу Иваново пройдет в парке им. В.Я. Степанова. Участники стартуют в 15.00, финиш запланирован на 19.00.
В сквере около здания Меланжевого комбината состоятся мероприятия в рамках празднования Дня микрорайона «Меланжист». Начало празднования в 13.30 по адресу: 15-й Проезд, около дома 4.
Продолжается работа открытой рок-площадки «Россия – это мы!». Начало концерта под открытым небом в Арт-сквере в 16.00. Мероприятие состоится при хорошей погоде.
В рамках цикла мероприятий «На главной площади с оркестром» в сквере у памятника Я.П. Гарелину прозвучат любимые композиции. Выступление музыкантов начнется в 17.00 при хорошей погоде.
Воскресенье, 27 августа
В 10.00 стартует Спартакиада ТОС города Иванова, спортивные состязания физкультурников пройдут по адресу: ул. Красных Зорь, д. 61.
В воскресенье 60-летие отмечает поселок Дальний. Мероприятия, посвященные юбилейной дате, начнутся в 16.00 на спортивной площадке на улице 2-я Грачевская. Приглашаются все желающие.
Городские парки культуры и отдыха приглашают ивановцев провести выходные на свежем воздухе. Для отдыхающих горожан подготовлены развлекательные программы, приглашаются все желающие.
- оцените новость:
-
(0)
- 172
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:39В Ивановской области 11-летнего мальчика собака закусала до смерти
Животное принадлежало родителям скончавшегося ребенка
-
(0)
- 2844
сегодня, 11:15В Плесе обсуждают идею создания виртуальной примерочной с искусственным интеллектом
ФОТО
-
(0)
- 776
сегодня, 10:44Подробности спасения заблудившегося ветерана, которому 91 год
И чем один из добровольцев «заплатил» за очередную спасенную жизнь - ФОТО
-
(8)
- 2555
сегодня, 10:02В Иванове маршрутка врезалась в столб - 5 пострадавших доставлены в больницу
ФОТО
-
(2)
- 3832