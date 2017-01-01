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Новости

36 минут назад

В выходные в Иванове пройдут велоквест и концерт под открытым небом

Афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные:

Суббота, 26 августа

Велоквест 2ГИС по городу Иваново пройдет в парке им. В.Я. Степанова. Участники стартуют в 15.00, финиш запланирован на 19.00.

В сквере около здания Меланжевого комбината состоятся мероприятия в рамках празднования Дня микрорайона «Меланжист». Начало празднования в 13.30 по адресу: 15-й Проезд, около дома 4.

Продолжается работа открытой рок-площадки «Россия – это мы!». Начало концерта под открытым небом в Арт-сквере в 16.00. Мероприятие состоится при хорошей погоде.

В рамках цикла мероприятий «На главной площади с оркестром» в сквере у памятника Я.П. Гарелину прозвучат любимые композиции. Выступление музыкантов начнется в 17.00 при хорошей погоде.

Воскресенье, 27 августа

В 10.00 стартует Спартакиада ТОС города Иванова, спортивные состязания физкультурников пройдут по адресу: ул. Красных Зорь, д. 61.

В воскресенье 60-летие отмечает поселок Дальний. Мероприятия, посвященные юбилейной дате, начнутся в 16.00 на спортивной площадке на улице 2-я Грачевская. Приглашаются все желающие.

Городские парки культуры и отдыха приглашают ивановцев провести выходные на свежем воздухе. Для отдыхающих горожан подготовлены развлекательные программы, приглашаются все желающие.

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	       		В Ивановской области 11-летнего мальчика собака закусала до смерти
				
сегодня, 15:39

				

				В Ивановской области 11-летнего мальчика собака закусала до смерти 
								

					Животное принадлежало родителям скончавшегося ребенка				

				

	    			
    
	    				
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	       		 Подробности спасения заблудившегося ветерана, которому 91 год
				
сегодня, 10:44

				

				 Подробности спасения заблудившегося ветерана, которому 91 год 
									
								

					И чем один из добровольцев «заплатил» за очередную спасенную жизнь - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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