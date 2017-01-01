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Новости

46 минут назад

Злостное нарушение: маршрутка поворачивает из чужого ряда на красный

ВИДЕО
На видеозаписи, которую в нашу редакцию прислали читатели IN, видно, как водитель 29-й маршрутки поворачивает с Велижской на улицу Богдана Хмельницкого не из правого ряда, как того требуют правила дорожного движения. Пока правая полоса стоит, маршрутка выезжает из левого ряда за светофор и, не дождавшись, пока загорится зеленый, завершает маневр.

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