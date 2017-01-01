На фестивале "Лук-лучок" будут снимать клип и проведут мастер-класс по управлению трактором

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Большой луковый квест, гастрономические мастер-классы, работа юмористической площадки, большая сельскохозяйственная ярмарка, конкурс «Битва огородников», видеофлешмоб и съемка фильма «Лук-лучок» ожидают гостей фестиваля «Лук-Лучок», который состоится в субботу, 26 августа, в 10.00 в поселке Лух. В мероприятии примет участие губернатор Ивановской области Павел Коньков.В этом году гостей мероприятия ждет большой луковый квест: они должны посетить как можно больше праздничных площадок. Самых активных участников ждут памятные призы.Все желающие смогут попробовать свои силы в различных мастер-классах - от приготовления ризотто с золотым луком, настоящего сербского кофе до мастер-класса по управлению трактором, а также поучаствовать в экскурсии по интереснейшим местам Луха и увидеть интерактивную презентацию туристических маршрутов по муниципалитету.В этот день будет организована работа юмористической площадки имени Ивана Урганта от проекта «Вознесенский stand up club», катание на воздушном шаре (аэростате). При участии архитектора, идеолога и организатора средового фестиваля «Курбанистика» Михаила Приемышева будет создан уникальный фестивальный арт-объект из дерева.На центральной площади развернется большая ярмарка, где можно будет купить лухский лук и принять участие в конкурсе «Битва огородников» на лучшее соленье.Гостям представится возможность посетить Свято-Николо-Тихонов мужской монастырь, поучаствовать в экскурсии и беседе с настоятелем, помочь в благоустройстве территории монастыря.В культурной программе фестиваля также концерт на центральной сцене, музыкальные и stand-up выступления, традиционный розыгрыш призов, разнообразные конкурсы, видеофлешмоб (съемки будут производиться с квадрокоптера) и съемка фильма «Лук-лучок», в котором каждый гость фестиваля сможет сыграть главную роль.В рамках фестиваля будут работать специальные площадки для детей: необычные аттракционы «Закрутиха» по образу и подобию старинных каруселей, будут организованы квесты, активные игры, тотальный диктант для детей и взрослых от образовательно-творческого центра «Преображенский», мастер-класс по футболу и игра с известным спортсменом Валерием Катынсусом (г. Ярославль), детские гастрономические мастер-классы.С подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия деньлука.рф, в социальных сетях – vk.com/vluhe, ok.ru/lukluchok, Instagram.com/luk.fest и по телефону: 8 (49344) 2-16-78.