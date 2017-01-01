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Новости

28 минут назад

На фестивале "Лук-лучок" будут снимать клип и проведут мастер-класс по управлению трактором

Большой луковый квест, гастрономические мастер-классы, работа юмористической площадки, большая сельскохозяйственная ярмарка, конкурс «Битва огородников», видеофлешмоб и съемка фильма «Лук-лучок» ожидают гостей фестиваля «Лук-Лучок», который состоится в субботу, 26 августа, в 10.00 в поселке Лух. В мероприятии примет участие губернатор Ивановской области Павел Коньков.

В этом году гостей мероприятия ждет большой луковый квест: они должны посетить как можно больше праздничных площадок. Самых активных участников ждут памятные призы.

Все желающие смогут попробовать свои силы в различных мастер-классах - от приготовления ризотто с золотым луком, настоящего сербского кофе до мастер-класса по управлению трактором, а также поучаствовать в экскурсии по интереснейшим местам Луха и увидеть интерактивную презентацию туристических маршрутов по муниципалитету.

В этот день будет организована работа юмористической площадки имени Ивана Урганта от проекта «Вознесенский stand up club», катание на воздушном шаре (аэростате). При участии архитектора, идеолога и организатора средового фестиваля «Курбанистика» Михаила Приемышева будет создан уникальный фестивальный арт-объект из дерева.

На центральной площади развернется большая ярмарка, где можно будет купить лухский лук и принять участие в конкурсе «Битва огородников» на лучшее соленье.

Гостям представится возможность посетить Свято-Николо-Тихонов мужской монастырь, поучаствовать в экскурсии и беседе с настоятелем, помочь в благоустройстве территории монастыря.

В культурной программе фестиваля также концерт на центральной сцене, музыкальные и stand-up выступления, традиционный розыгрыш призов, разнообразные конкурсы, видеофлешмоб (съемки будут производиться с квадрокоптера) и съемка фильма «Лук-лучок», в котором каждый гость фестиваля сможет сыграть главную роль.

В рамках фестиваля будут работать специальные площадки для детей: необычные аттракционы «Закрутиха» по образу и подобию старинных каруселей, будут организованы квесты, активные игры, тотальный диктант для детей и взрослых от образовательно-творческого центра «Преображенский», мастер-класс по футболу и игра с известным спортсменом Валерием Катынсусом (г. Ярославль), детские гастрономические мастер-классы.

С подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия деньлука.рф, в социальных сетях – vk.com/vluhe, ok.ru/lukluchok, Instagram.com/luk.fest и по телефону: 8 (49344) 2-16-78.



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