В Ивановской области пропал мужчина, нуждающийся в приеме жизненно необходимых лекарств

ФОТО

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

500

55-летний Николай Пошуруев вышел из дома в поселке Каминский (Родниковский район) 22 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина дезориентирован. Родственники просят не проходить мимо людей, похожих на пьяных, потому что это может быть нуждающийся в медицинской помощи, в том числе - Николай Пошуруев.Приметы: рост 182 см, телосложение среднее, глаза голубые, волосы русые с проседью.Был одет: серо-голубая футболка, светлые с мелким рисунком шорты, синие сандалии на липучке.Здоровье: инвалид 2й группы, нуждается в приеме жизненно необходимых препаратов. Если упадет - сам встать не сможет.Просим всех, кто видел пропавшего или знает его местонахождение, сообщать информацию по телефонам 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).