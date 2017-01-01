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сегодня, 13:40
Хонда с московскими номерами - на красный через сплошную
ВИДЕОДействие разворачивается в центре города. Здесь видно, как при повороте с улицы Советской на Лежневскую черная Хонда с московскими номерами X756МН обгоняет автомобиль, в салоне которого и ведется запись видеорегистратора. При этом нарушитель пересекает сплошную, едва успевая разъехаться со встречным авто. Далее он возвращается со встречки в свой поток, но тут же совершает еще более вопиющее нарушение: не дождавшись разрешительного сигнала светофора, поворачивает направо. Не просто на красный, но еще и не заняв крайнее правое положение.
Видео: ВК, "Автопартнер Иваново"
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Комментарии (3)
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- а судьи кто?сегодня, 13:50Мдааа...за рулём точно обезьяна из Цирка! Да ещё и дальтоник!
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- GROSS31 минуту назадЕщё одного долбоё..а запалили. Такик на руси на 100 лет припасено!
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- макссс20 минут назадсрать торопился
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