Хонда с московскими номерами - на красный через сплошную

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Действие разворачивается в центре города. Здесь видно, как при повороте с улицы Советской на Лежневскую черная Хонда с московскими номерами X756МН обгоняет автомобиль, в салоне которого и ведется запись видеорегистратора. При этом нарушитель пересекает сплошную, едва успевая разъехаться со встречным авто. Далее он возвращается со встречки в свой поток, но тут же совершает еще более вопиющее нарушение: не дождавшись разрешительного сигнала светофора, поворачивает направо. Не просто на красный, но еще и не заняв крайнее правое положение.