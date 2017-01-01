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Новости

сегодня, 13:40

Хонда с московскими номерами - на красный через сплошную

ВИДЕО
Действие разворачивается в центре города. Здесь видно, как при повороте с улицы Советской на Лежневскую черная Хонда с московскими номерами X756МН обгоняет автомобиль, в салоне которого и ведется запись видеорегистратора. При этом нарушитель пересекает сплошную, едва успевая разъехаться со встречным авто. Далее он возвращается со встречки в свой поток, но тут же совершает еще более вопиющее нарушение: не дождавшись разрешительного сигнала светофора, поворачивает направо. Не просто на красный, но еще и не заняв крайнее правое положение.

Видео: ВК, "Автопартнер Иваново"

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									а судьи кто?								
							
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  • сегодня, 13:50
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							Мдааа...за рулём точно обезьяна из Цирка! Да ещё и дальтоник!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GROSS								
							
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  • 31 минуту назад
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							Ещё одного долбоё..а запалили. Такик на руси на 100 лет припасено!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 20 минут назад
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							срать торопился								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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