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Новости

41 минуту назад

В Вичуге осудили полицейских, избивших и затолкавших мужчину в багажник

При этом участковые были пьяны
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Сотрудники вичугской полиции распивали спиртное, будучи в форме. В помещении кафе-магазина они заметили знакомого им человека, который ранее был привлечен к административной ответственности. Участковые стали наносить ему побои и затолкали в багажник, продержав его там более часа. После освобождения представители полиции (на тот момент) снова стали избивать мужчину. Ему удалось убежать, но стражи порядка настигли его дома, и опять же продолжили наносить удары. Впоследствии заявив, что избитого ими мужчину необходимо привлечь к ответственности за "применение насилия в отношении сотрудников полиции". Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемые "руководствовались ложно понятым чувством долга и неукоснительным исполнением их требований".

Вину в совершении указанных преступлений сотрудники полиции не признали. Однако в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства собраны необходимые и достаточные доказательства, изобличающие их в совершении указанных преступлений. Суд признал обоих виновными и приговорили одного к лишению свободы на 5 лет, второго - на 4 года и 9 месяцев, при этом лишив званий капитан и лейтенант. Отбывать наказание преступники будут в колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.


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