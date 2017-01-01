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41 минуту назад
В Вичуге осудили полицейских, избивших и затолкавших мужчину в багажник
При этом участковые были пьяныИнцидент произошел в ноябре прошлого года. Сотрудники вичугской полиции распивали спиртное, будучи в форме. В помещении кафе-магазина они заметили знакомого им человека, который ранее был привлечен к административной ответственности. Участковые стали наносить ему побои и затолкали в багажник, продержав его там более часа. После освобождения представители полиции (на тот момент) снова стали избивать мужчину. Ему удалось убежать, но стражи порядка настигли его дома, и опять же продолжили наносить удары. Впоследствии заявив, что избитого ими мужчину необходимо привлечь к ответственности за "применение насилия в отношении сотрудников полиции". Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемые "руководствовались ложно понятым чувством долга и неукоснительным исполнением их требований".
Вину в совершении указанных преступлений сотрудники полиции не признали. Однако в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства собраны необходимые и достаточные доказательства, изобличающие их в совершении указанных преступлений. Суд признал обоих виновными и приговорили одного к лишению свободы на 5 лет, второго - на 4 года и 9 месяцев, при этом лишив званий капитан и лейтенант. Отбывать наказание преступники будут в колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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