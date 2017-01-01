В Иванове скоропостижно скончался 1-й зам.начальника пожарно-спасательной академии

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сегодня, 12:15
В Иванове скоропостижно скончался 1-й зам.начальника пожарно-спасательной академииСегодня в возрасте 43 лет скоропостижно скончался полковник внутренней службы, первый заместитель начальника ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России Николай Александрович Малышкин. По нашей информации, в ближайшее время ему должно было быть присвоено звание генерала.
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