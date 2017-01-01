В Иванове скоропостижно скончался 1-й зам.начальника пожарно-спасательной академии

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

1027

Сегодня в возрасте 43 лет скоропостижно скончался полковник внутренней службы, первый заместитель начальника ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России Николай Александрович Малышкин. По нашей информации, в ближайшее время ему должно было быть присвоено звание генерала.