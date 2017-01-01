В Ивановской области 11-летнего мальчика собака закусала до смерти

Животное принадлежало родителям скончавшегося ребенка



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По версии следствия, 27 июля 2017 года в городе Вичуге 11-летнего мальчика укусила принадлежащая семье собака.16 августа 2017 года в связи с ухудшением здоровья несовершеннолетнего перевели в палату интенсивной терапии, где подключили к аппарату искусственного дыхания. Через четыре дня мальчик скончался. По предварительным данным, причиной смерти ребёнка стал отёк головного мозга, энцефалит.Следственным отделом по городу Вичуга СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств, повлекших смерть несовершеннолетнего, подтверждение причины его смерти, установление вины должностных лиц медицинских учреждений, оказавших ему помощь, иных значимых для предварительного следствия обстоятельств. Предварительное следствие продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.