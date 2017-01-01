В детском лагере "Янтарь" выявлены многочисленные нарушения

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

156

В помещениях отрядов детского оздоровительного лагеря "Янтарь" в Лежневском районе не проводилась ежедневная уборка, в туалетах для мальчиков и девочек отсутствовали необходимые гигиенические принадлежности, в том числе мыло и туалетная бумага. Территория лагеря не была очищена в соответствии с требованиями санитарных норм, медицинский персонал не осуществлял контроль за организацией питанием детей и исполнением санитарных правил. В пищеблоке посуда использовалась не в соответствии с маркировкой, не осуществлялась ежедневная очистка фляг для сбора отходов. Все эти нарушения были выявлены в ходе проверки местной прокуратурой.В отношении директора лагеря было возбуждено административное делопроизводство, он оштрафован на 3 тысячи рублей. Также оштрафованы медицинский работник и повар, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.