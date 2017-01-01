Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

14 минут назад

В детском лагере "Янтарь" выявлены многочисленные нарушения

В помещениях отрядов детского оздоровительного лагеря "Янтарь" в Лежневском районе не проводилась ежедневная уборка, в туалетах для мальчиков и девочек отсутствовали необходимые гигиенические принадлежности, в том числе мыло и туалетная бумага. Территория лагеря не была очищена в соответствии с требованиями санитарных норм, медицинский персонал не осуществлял контроль за организацией питанием детей и исполнением санитарных правил. В пищеблоке посуда использовалась не в соответствии с маркировкой, не осуществлялась ежедневная очистка фляг для сбора отходов. Все эти нарушения были выявлены в ходе проверки местной прокуратурой.

В отношении директора лагеря было возбуждено административное делопроизводство, он оштрафован на 3 тысячи рублей. Также оштрафованы медицинский работник и повар, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.  



  • оцените новость:
  • (0)
  • 156
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня