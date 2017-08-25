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Новости

32 минуты назад

В Плесе обсуждают идею создания виртуальной примерочной с искусственным интеллектом

ФОТО
На Форсайт кэмпе, который открылся в Плесе 22 августа, обсуждаются первые идеи. Одна из самых любопытных - проект 4D+ проектирования. Это так называемая виртуальная примерочная, обладающая искусственным интеллектом. Она считывает всю информацию о человеке: предпочтения, образ жизни и т.д. И на основе этого формирует завершенный образ. У потребителя больше не возникнет вопроса: "Что сегодня надеть?" - все решает компьютер.

Другая идея - об аренде брендов: вы покупаете базовый предмет гардероба, обезличенный (простая белая майка). Если есть 10 тыс. рублей - вы эту сумму вносите и целый месяц ходите в разных футболках бренда "Зара" или другой марки демократичного масс-маркета. Есть 10 тыс. долларов - в "Шанель", и так далее. То есть после подтверждения оплаты вещь меняется, в магазин больше идти нет необходимости.

Также поступила идея о введении в школьную программу понятия "Дизайн". Участники считают, что этому нужно учиться с младых ногтей.

Напомним, более 200 молодых специалистов со всей страны разрабатывают новую модель рынка для реализации товаров легкой промышленности, в частности - текстильных изделий. Идеи и проекты будут использоваться крупными бизнес-структурами,которые выступают партнерами мероприятия.


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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • 
								
									Yuri Geller								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							вот что народу нужно ))) а то маршрутки  обсуждают
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 23 минуты назад
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										0
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							Ребят, у Зары и Шанели разница не только в бирке, но и в структуре ткани, крое и т.д. :) Как вы себе такую трансформацию на ходу представляете? :) За что по вашему, покупатель такие деньги платит? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Грязевик								
							
    • 
							
  • 3 минуты назад
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										0
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							Обсуждать можно хоть первый контакт с инопланетянами.  Вот сделать уже намного сложнее. Думаю дальше этого "форест кампа" эти идейки не выйдут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 1 минуту назад
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										0
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							И за эти "идеи" заплатил областной бюджет? Фейерично.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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