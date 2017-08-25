В Плесе обсуждают идею создания виртуальной примерочной с искусственным интеллектом

ФОТО

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

197

На Форсайт кэмпе, который открылся в Плесе 22 августа, обсуждаются первые идеи. Одна из самых любопытных - проект 4D+ проектирования. Это так называемая виртуальная примерочная, обладающая искусственным интеллектом. Она считывает всю информацию о человеке: предпочтения, образ жизни и т.д. И на основе этого формирует завершенный образ. У потребителя больше не возникнет вопроса: "Что сегодня надеть?" - все решает компьютер.Другая идея - об аренде брендов: вы покупаете базовый предмет гардероба, обезличенный (простая белая майка). Если есть 10 тыс. рублей - вы эту сумму вносите и целый месяц ходите в разных футболках бренда "Зара" или другой марки демократичного масс-маркета. Есть 10 тыс. долларов - в "Шанель", и так далее. То есть после подтверждения оплаты вещь меняется, в магазин больше идти нет необходимости.Также поступила идея о введении в школьную программу понятия "Дизайн". Участники считают, что этому нужно учиться с младых ногтей.Напомним, более 200 молодых специалистов со всей страны разрабатывают новую модель рынка для реализации товаров легкой промышленности, в частности - текстильных изделий. Идеи и проекты будут использоваться крупными бизнес-структурами,которые выступают партнерами мероприятия.