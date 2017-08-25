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32 минуты назад
В Плесе обсуждают идею создания виртуальной примерочной с искусственным интеллектом
ФОТОНа Форсайт кэмпе, который открылся в Плесе 22 августа, обсуждаются первые идеи. Одна из самых любопытных - проект 4D+ проектирования. Это так называемая виртуальная примерочная, обладающая искусственным интеллектом. Она считывает всю информацию о человеке: предпочтения, образ жизни и т.д. И на основе этого формирует завершенный образ. У потребителя больше не возникнет вопроса: "Что сегодня надеть?" - все решает компьютер.
Другая идея - об аренде брендов: вы покупаете базовый предмет гардероба, обезличенный (простая белая майка). Если есть 10 тыс. рублей - вы эту сумму вносите и целый месяц ходите в разных футболках бренда "Зара" или другой марки демократичного масс-маркета. Есть 10 тыс. долларов - в "Шанель", и так далее. То есть после подтверждения оплаты вещь меняется, в магазин больше идти нет необходимости.
Также поступила идея о введении в школьную программу понятия "Дизайн". Участники считают, что этому нужно учиться с младых ногтей.
Напомним, более 200 молодых специалистов со всей страны разрабатывают новую модель рынка для реализации товаров легкой промышленности, в частности - текстильных изделий. Идеи и проекты будут использоваться крупными бизнес-структурами,которые выступают партнерами мероприятия.
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Комментарии (4)
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- Yuri Geller25 минут назадвот что народу нужно ))) а то маршрутки обсуждают
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- Вахтанг Камикадзе23 минуты назадРебят, у Зары и Шанели разница не только в бирке, но и в структуре ткани, крое и т.д. :) Как вы себе такую трансформацию на ходу представляете? :) За что по вашему, покупатель такие деньги платит? :)
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- Грязевик3 минуты назадОбсуждать можно хоть первый контакт с инопланетянами. Вот сделать уже намного сложнее. Думаю дальше этого "форест кампа" эти идейки не выйдут.
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- ЙЯdЪ1 минуту назадИ за эти "идеи" заплатил областной бюджет? Фейерично.
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