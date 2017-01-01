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сегодня, 10:44
Подробности спасения заблудившегося ветерана, которому 91 год
И чем один из добровольцев «заплатил» за очередную спасенную жизнь - ФОТОНа официальной группе «Лизы Алерт» появился отчет об операции, благодаря которой был спасен 91-летний ветеран ВОВ. Вот что пишет координатор поисков:
21:58. Поступает заявка о пропаже мужчины 91 лет (ветеран ВОВ). Ушел за ягодами из д.Федотово, на границе Пучежского и Верхнеладнеховского районов. С собой ничего не было, только корзинка и трость, на которую опирается.
Ехать было далеко, поэтому некоторым поисковикам пришлось уехать, т.к. рано нужно быть на работе. Оставшиеся волонтеры (18 человек) отправились на этот поиск. По дороге оперативно были перезалиты навигаторы, бумажные карты печатать было некогда.
На въезде в деревню нас встретил сын потеряшки, который указал примерное место входа и сказал, что потеряшка пошел именно в северный от дороги лес (что значительно сократило зону поиска). Когда все лисы уже прошли кто сколько смог, и нужно было возвращаться (около 4:30), лиса №3 сообщила, что слышит четкий отклик, идет на него. Нашли дедушку они быстро, он сидел на мху, идти не мог, но состояние удовлетворительное. Все лисы тут же устремились к этому месту для осуществления эвакуации. Были сооружены самодельные носилки. Шли долго, приходилось буквально таранить лес. Но как вышли на просеку - стало немного полегче, хотя появилась другая проблема - колеи (то одна, то другая сторона туда проваливалась). Наконец, потеряшку эвакуировали до места, куда смогла подъехать ЛА-"буханка", мы его пересадили и поехали на Зарю, куда предварительно была вызвана скорая помощь. Приехала бригада быстро, осмотрели дедушку, сделали все необходимое, убедились в отсутствии показаний к госпитализации и потеряшка был посажен в машину к сыну.
Конечно же, во время мы не уложились, последние поисковики вернулись домой аж к 12-13 часам, кто-то сразу поехал на работу. К сожалению, в каждой бочке меда есть ложка... сами знаете чего. Одному из членов геройской лисы №3 был выговор от начальства с лишением премии. Вот чего стоят добрые дела. Но жизнь продолжается! И сегодня мы сделали большое дело, ведь самое главное, что не остались равнодушными к чужому горю!"
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