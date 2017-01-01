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Новости

сегодня, 10:25

У жителя Шуи арестовали элитный внедорожник за многомиллионный долг по налогам

Этому невольно способствовала супруга должника - ФОТО

2 миллиона задолжал шуянин за неуплату налогов. В ходе проверки выяснилось, что ему принадлежит Audi Q7, но добраться до автомобиля было непросто: от государственного служащего прятался сам мужчина и скрывал свое имущество. Должнику ограничили право выезда за пределы страны, но и эта мера не дала результата.

Однако в один из дней жена должника, придя на прием к судебному приставу, заявила, что у ее мужа в настоящее время отсутствуют деньги для оплаты долга. Судебный пристав увидел в окно, что женщина приехала к зданию отдела на  внедорожнике, который супруг скрывал и принял решение об изъятии автомобиля - «AUDI Q 7». В настоящий момент «AUDI Q 7» находится на охраняемой территории специализированной организации, но уже в скором времени отправится на принудительную реализацию, - сообщает пресс-служба региональной службы судебных приставов.






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  • 
								
									Yuri Geller								
							
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  • 20 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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							 сообщает пресс-служба региональной службы судебных приставов.
    
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а когда пресс служба сообщит сколько приставов привлечено к уголовной ответственности  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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