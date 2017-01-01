У жителя Шуи арестовали элитный внедорожник за многомиллионный долг по налогам

Этому невольно способствовала супруга должника - ФОТО





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2 миллиона задолжал шуянин за неуплату налогов. В ходе проверки выяснилось, что ему принадлежит Audi Q7, но добраться до автомобиля было непросто: от государственного служащего прятался сам мужчина и скрывал свое имущество. Должнику ограничили право выезда за пределы страны, но и эта мера не дала результата.Однако в один из дней жена должника, придя на прием к судебному приставу, заявила, что у ее мужа в настоящее время отсутствуют деньги для оплаты долга. Судебный пристав увидел в окно, что женщина приехала к зданию отдела на внедорожнике, который супруг скрывал и принял решение об изъятии автомобиля - «AUDI Q 7». В настоящий момент «AUDI Q 7» находится на охраняемой территории специализированной организации, но уже в скором времени отправится на принудительную реализацию, - сообщает пресс-служба региональной службы судебных приставов.