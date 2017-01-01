В "Ночь кино" можно будет бесплатно посмотреть мультик, комедию и космическую картину

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Иваново примет участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет в воскресенье, 27 августа.Кинопоказ состоится в областном координационно-методическом центре культуры и творчества (Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107). Акция стартует в 18.00. Вход на все сеансы бесплатный.Перед началом кинопоказов будет организована интерактивная программа для детей и взрослых: киновыставка, фотозона «Я в кадре», зона свободного творчества для детей, всем желающим нанесут на лицо аквагрим.Откроет кинопоказ детский мультипликационный фильм «Снежная королева - 3: Огонь и лед» режиссера Алексея Цицилина. Мультфильм был снят в 2016 году. На экране предстанет новая история про известных каждому малышу Кая и Герду. Новые приключения старых героев будут интересны и детям, и взрослым. Возрастное ограничение картины 6+.В 20.00 зрителей ждет космическая картина «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева. В основе сюжета - переломные 60-е годы, гонка за выход человека в открытый космос. Зрителям предстоит пережить все то, что произошло с двумя героями, решившими несмотря ни на что шагнуть в неизвестность. Возрастное ограничение картины 6+.Затем кинолюбители смогут насладиться комедией «Кухня. Последняя битва». Вместе с героями они отправятся в Сочи на Чемпионат мира среди поваров. Начало кинопоказа в 23:00. Возрастное ограничение картины 12+.Подробную информацию об акции можно узнать по телефонам: 8(4932) 58-99-48, 58-99-47.