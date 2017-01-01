В Иванове маршрутка врезалась в столб - 5 пострадавших доставлены в больницу

ФОТО

ДТП произошло сегодня в 5.46 на улице Лежневская. За рулем 7-й маршрутки Форд Транзит был 38-летний мужчина. Известно, что автобус сначала въехал в опору уличного освещения, затем - в дерево. В результате пострадали 5 человек, они были доставлены в областную больницу, 7 горбольницу, 1 и 2 травмпункт. Среди травм - переломы отделов позвоночников, переломы ребер, шок 1 степени и др.1. мужчина 1981 г.р. с ушибом голени доставлен в 2 травмпункт;

2. мужчина 1962 г.р. с закрытым переломом отдела позвоночника, с переломом ребер, травмами головы доставлен в 7 городскую больницу;

3. женщина 1974 г.р. с травмами головы, ушибом затылка доставлена в 7 городскую больницу;

4. женщина 1964 г.р. с закрытым переломом ребер доставлена в 1 травмпункт;

5. женщина 1971 г.р. с переломом костей таза, переломом поясничного отдела позвоночника, шок 1 степени доставлена в ОКБ г. Иваново.

Водитель трезв. Причины ДТП устанавливаются.

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