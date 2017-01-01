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Новости

сегодня, 20:39

В Иванове на проспекте Строителей серьезная авария с маршруткой

Есть пострадавшие ФОТО
В эти минуты экстренные службы устраняют последствия серьезного ДТП на перекрестке проспекта Строителей и улицы Демьяна Бедного. Пассажирский Форд 28 маршрута совершал поворот налево. В это время по проспекту в сторону автовокзала двигалась черная Мазда. По словам очевидцев, Мазда ехала на зеленый сигнал светофора. Водитель Форда должен был пропустить встречный поток перед совершением манёвра. В результате столкновения были ранены пассажиры Форда, а также водитель Мазды. Удар был такой силы, что в маршрутке расколоты даже задние стёкла.  На месте работает скорая помощь. Речь идет как минимум о двух пострадавших. Им оказывают экстренную помощь. Кроме этого, в аварию попал автомобиль Шкода Фабия. 

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Комментарии (13)

	


	

	

		
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  • 
								
									Арина37								
							
    • 
							
  • 56 минут назад
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    • 
										+1
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							Вот сколько еще жертв нужно нашей администрации и правоохранительным органам, чтобы серьезно заняться проблемой маршруток, или ждут массовых летальных исходов? Когда закончится этот бардак? Где наши большие комфортабельные автобусы с водителями, проходящими все проверки перед выходом в рейс? Когда наконец начнут ценить человеческую жизнь, а не лишнюю копейку у себя в кармане?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 44 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Комитет по транспорту ,вместе с г-ном Максимовым. Уйдите я прошу Вас, толку от  Вас полный ноль. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									332211								
							
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  • 37 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							И заберите с собой ваши любимые смердящие говноПАЗы с маршрутками.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Lulz								
							
    • 
							
  • 34 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Критикуя- предлагайте. А что вы дадите взамен маршруткам и пазикам?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Lulz								
							
    • 
							
  • 34 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Критикуя- предлагайте. А что вы дадите взамен маршруткам и пазикам?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Первым делом  надо ,чтобы ушел г-н Максимов.,потому что за 3 года по транспорту ничего не изменилось. Никаких больших автобусов и т д .Далее уходить постепенно от дублирования маршрутов. Увеличивать интервал движения с увеличением вместимости .К примеру 7 маршрут ходит каждую 1-2 минуты. Не легче пустить большие автобусы с интервалом 9-12 минут. Главное,я не знаю как, не въезжал в курс, но требовать с НИААТа 8 млн через суд обратно в областной бюджет. Потому что их работа максимум тянет на полмиллиона. Такую схему и рекомендации даст  школьник 9-классник бесплатно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Lulz								
							
    • 
							
  • 19 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если ты захотел большие автобусы, то под них нужно строить автопарки, со всеми делами, а именно обслуживание автобусов, ремонт, мед обследования на месте, потом надо строить отдельные полосы для транспорта, потому что эти гиганты не очень то поворотливы. На все это надо деньги, кадры, и желание государства								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									касса справок не дает								
							
    • 
							
  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а что ты пристал к нему, если он выполняет то, что ему диктуют из областного комитета по транспорту, вот там вшей лови их там ооооооочень много:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чтобы пчёлы ушли от мёда? Не уйдут. Сколько проверок проводили - ничего не меняется. Как ездили как хотят и когда хотят - так и осталось тоже самое. А уж колотятся вообще как по графику. Нормальных автобусов практически нет. ПАЗики конструкции каменного века, пластмассово-погремушечные Богданы и нижегородские переделки из Фордов/Рено и прочих - это издевательство, а не автобусы. Да и многие водители ездят как на ралли.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									332211								
							
    • 
							
  • 17 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Транспорт большого города ездящий по постоянным маршрутам должен быть электрическим. Если это не так, то это коррупция.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Lulz								
							
    • 
							
  • 11 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты бредишь, где ты такое видел?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И по рельсам!
    
Даёшь Метро!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Lulz								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо людей на квадрокуптерах уже перевозить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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