В Иванове на проспекте Строителей серьезная авария с маршруткой

Есть пострадавшие ФОТО

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В эти минуты экстренные службы устраняют последствия серьезного ДТП на перекрестке проспекта Строителей и улицы Демьяна Бедного. Пассажирский Форд 28 маршрута совершал поворот налево. В это время по проспекту в сторону автовокзала двигалась черная Мазда. По словам очевидцев, Мазда ехала на зеленый сигнал светофора. Водитель Форда должен был пропустить встречный поток перед совершением манёвра. В результате столкновения были ранены пассажиры Форда, а также водитель Мазды. Удар был такой силы, что в маршрутке расколоты даже задние стёкла. На месте работает скорая помощь. Речь идет как минимум о двух пострадавших. Им оказывают экстренную помощь. Кроме этого, в аварию попал автомобиль Шкода Фабия.