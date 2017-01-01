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сегодня, 19:23
В Ивановской области есть "кроссовочное" дерево
ФОТОНеобычное дерево появилось в деревне Никульское. Там расположен лагерь ИГХТУ. По многолетней традиции баскетболисты в конце смены оставляют на память следующим поколениям спортсменов протёртые кроссовки.
Фото: Максим Козлов
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Комментарии (2)
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- Помидоринасегодня, 19:40хихи...
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- Медведь30 минут назадПривет Медведеву от Навального