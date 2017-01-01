В Ивановской области есть "кроссовочное" дерево

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Необычное дерево появилось в деревне Никульское. Там расположен лагерь ИГХТУ. По многолетней традиции баскетболисты в конце смены оставляют на память следующим поколениям спортсменов протёртые кроссовки.Фото: Максим Козлов