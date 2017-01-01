Министр промышленности России: "Полиэфирный комбинат в Ивановской области - ключевой проект для отрасли"

24 августа в рамках рабочей поездки в Рязань Владимир Путин провел совещание о мерах по развитию легкой промышленности в России. Как пишет пресс-служба Кремля, обсуждались перспективы развития отрасли и пути борьбы с производством контрафактной продукции.Основными докладчиками были министр промышленности и торговли Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности Андрей Разбродин, гендиректор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.

Как заявил Денис Мантуров на совещании с Президентом России, "...один из ключевых для отрасли перспективных сырьевых проектов - создание в Ивановской области производства полиэфирных волокон и нитей. Этот проект поддержан Внешэкономбанком и планируется в запуск в 2020 году. Тем самым мы существенно снизим импортозависимость по сырью для выпуска синтетических тканей".



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