Президент наградил врача и художника из Ивановской области

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Указом Президента России за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено председателю Ивановского областного отделения Союза художников России Галине Вороновой. За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоен врач Ивановской клинической больницы имени Куваевых Сергей Барбетов.Галина Воронова является художником, графиком, участником более 70 выставок различного уровня. Работы автора представлены в Ивановском областном художественном музее, Плёсском музее-заповеднике, картинной галерее Заволжского музея им. народного художника РФ В.Н. Телина, Липецком областном художественном музее, Галерее искусств города Брчко в Боснии и Герцеговине, частных коллекциях в России и за рубежом. С 2003 года возглавляет Ивановское областное отделение Союза художников России, автор многих проектов организации. Под ее руководством отремонтированы залы выставочного комплекса Дома художника. Разработанный Галиной Вороновой проект обменных выставок «Художники земли Ивановской» получил распространение не только в Ивановской области, но и по всей России. Проект «Встречи в вернисаже» позволил малообеспеченным слоям населения региона посещать выставки в Доме художника на льготных условиях. Галина Воронова ведет активную общественную деятельность, является членом ряда профильных совещательных органов при региональном правительстве и администрации города Иваново. Награждена Золотой и Серебряной медалями «Традиция, духовность, мастерство» и благодарностью Союза художников России.Сергей Барбетов более 30 лет является врачом-хирургом Ивановской клинической больницы имени Куваевых, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «хирургия». Постоянно курирует 20-25 больных хирургического профиля, ежегодно проводит более 150 операций. Владеет всеми видами плановых и экстренных оперативных вмешательств, выполняемых в хирургическом отделении больницы, а также диагностическими и оперативными методиками, применяемыми в сосудистой хирургии. Сергей Барбетов первым из хирургов отделения в 1994 году освоил методики лапароскопических операций и обучает технике их выполнения молодых специалистов. При его непосредственном участии в отделении внедрены и активно используются малоинвазивные диапевтические манипуляции под ультразвуковым контролем, которые позволяют избежать травматичных полостных операций и существенно снизить послеоперационные осложнения у пациентов. Сергей Барбетов ведет занятия для интернов и ординаторов на кафедре госпитальной хирургии Ивановской государственной медицинской академии. В течение многих лет является секретарем Ивановского областного научного общества хирургов, участвует в научно-практических конференциях, автор 15 научных работ. Награжден памятной медалью «100 лет хирургическому обществу Пирогова», почетной грамотой администрации города Иваново, удостоен звания «Лучший хирург города Иваново», лауреат ежегодной городской премии «Милосердие» в номинации «За преданность профессии».