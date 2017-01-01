В Иванове полицейские накрыли нарколабораторию

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Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области пресечена незаконная деятельность подпольной лаборатории по производству синтетического наркотического вещества N-метилэфедрон.Противоправной деятельностью занимались двое жителей города Иваново 1996 и 1998 годов рождения. Нарколаборатория находилась в одном из гаражей микрорайона ТЭЦ-3. В ходе личного досмотра и осмотра места преступления, полицейскими были изъяты прекурсоры для изготовления наркотических средств, инструменты, приспособления, а также вещество N-метилэфедрон общей массой почти 6 килограммов, что составляет более 20 000 доз наркотического средства.В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.Сообщает: УМВД по Ивановской области